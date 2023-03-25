Сборная Армении быстро повела в матче с Турцией, но в итоге проиграла поединок

Сборные Армении и Турции провели принципиальный матч на старте отборочного турнира чемпионата Европы. У арбитра было много работы - порядка 40 фолов и 8 карточек желтого цвета. Что касается голов, они тоже были в перерывах между свистками. Уже на 10-й минуте после прострела от лицевой линии к турецким воротам Озак Кабак срезал мяч в сетку. Турки выглядели острее и все же затолкали мяч в цель, Оркун Кекчю отличился.

Самый активный игрок матча Дженгиз Юндер после перерыва выбегал один на один с голкипером и промедлил - накрыли защитники. А вот Мухаммед Актюркоглу в такой же ситуации забил победный гол. В оставшейся части игры моменты также были, но турки удержали нужный счет - 2:1.