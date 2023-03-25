Сборная Армении быстро повела в матче с Турцией, но в итоге проиграла поединок

Сборные Армении и Турции провели принципиальный матч на старте отборочного турнира чемпионата Европы. У арбитра было много работы - порядка 40 фолов и 8 карточек желтого цвета. Что касается голов, они тоже были в перерывах между свистками. Уже на 10-й минуте после прострела от лицевой линии к турецким воротам Озак Кабак срезал мяч в сетку. Турки выглядели острее и все же затолкали мяч в цель, Оркун Кекчю отличился.
Самый активный игрок матча Дженгиз Юндер после перерыва выбегал один на один с голкипером и промедлил - накрыли защитники. А вот Мухаммед Актюркоглу в такой же ситуации забил победный гол. В оставшейся части игры моменты также были, но турки удержали нужный счет - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Кабак Озан10'
|34'Кекчю Оркун (1:1)
|63'Актюркоглу Мухаммед (1:2)
Бегларян Арсен•Оганесян Камо•Восканян Тарон29' (Мкртчян Сергей (29'• 45'Байрамян Хорен54') • 66'Ароян Вараздат• 71'Арутюнян Георгий•Тикнизян Наир•Иву Угучукву•Сперцян Эдуард• 49'Селараян Лукас75' (Адамян Саркис (75') •Бриаско-Балекян Норберто75' (Бичахчян Ваан (75') •Барсегян Тигран 81'
Гюнок Мерт•Кабак Озан•Булут Онур• 42'Сёюнджю Чаглар• 38'Демирал Мерих 42'46' (Актюркоглу Мухаммед (46') •Кадыоглу Ферди74' (Элмалы Эврен Эрен (74') •Чалханоглу Хакан•Кекчю Оркун74' (Юксек Исмаил (74') • 90'Юндер Дженгиз•Унал Энес84' (Найир Умут (84') •Тосун Дженк46' (Эзкан Салих (46')
25 марта. Стадион "Республиканский стадион".
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