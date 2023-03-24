Тренер сборной Армении Петраков рассказал о знакомстве с Тикнизяном

Наставник сборной Армении Александр Петраков рассказал о впечатлениях от знакомства с новичком национальной команды Наиром Тикнизяном.

«Что касается Наира, то он произвёл очень приятное впечатление, он эрудированный и воспитанный человек. И армянин. Поэтому я и вызвал его в сборную Армении», — заявил специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Петраков также рассказал, что вёл личные беседы с каждым из футболистов, потратив на это суммарно шесть часов.

Напомним, что защитник столичного «Локомотива» получил армянский паспорт накануне старта отборочной стадии Евро-2024, в первом матче которого его новая сборная встретится против национальной команды Турции в субботу, 25 марта.