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Лига конференций

​Сулейманов действительно может пропустить матч из-за российского гражданства

02 Октября 2022 • 20:38 Комментировать
Лех
...
Хапоэль Беэр-Шева
06.10 19:45

В воскресенье в прессу просочилась информация о том, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов пропустит матч «Хапоэля» из Беэр-Шевы в Лиге конференций против «Леха». Дело в том, что Польша не разрешает въезд в свою страну россиянам.

Комментарий на этот счёт дал Алан Агузаров, который представляет интересы Сулейманова.

«Подтверждаю, что есть определённые сложности. Клуб собирается данный вопрос решать», - высказался Агузаров, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что 22-летний Магомед-Шапи Сулейманов перебрался в «Хапоэль» в августе на правах аренды с опцией выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Агузаров Хапоэль Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов
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ЛЕХ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
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