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Лига конференций

В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова

04 Октября 2022 • 12:23 Комментировать
Лех
...
Хапоэль Беэр-Шева
06.10 19:45

Руководство УЕФА прокомментировало скандал вокруг российского игрока «Хапоэля» из Беэр-Шивы Магомеда-Шапи Сулейманова, которому запретили въезд в Польшу.

«Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице», – приводит заявление пресс-служба европейской организации издание «Чемпионат».

Напомним, что российскому нападающему запретили пересекать границу Польши из-за наличия российского паспорта. По этой причине Сулейманов пропустит игру третьего тура Лиги конференций УЕФА против «Леха» из Познаня. Встреча пройдёт в четверг, 6 октября. Стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Хапоэль Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов
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ЛЕХ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
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