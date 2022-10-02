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Лига конференций

Сулейманов пропустит еврокубковый матч, потому что он из России

02 Октября 2022 • 16:51 Комментировать
Лех
...
Хапоэль Беэр-Шева
06.10 19:45

Магомед-Шапи Сулейманов летом перебрался в ряды израильского клуба «Хапоэль» из города Беэр-Шева. На следующей неделе команда проведёт гостевой матч Лиги конференций против «Леха». Сулейманов на эту игру не поедет, поскольку Польша запрещает въезд на свою территорию гражданам России. Об этом рассказывает Walla.

Отмечается, что «Хапоэль» пытался решить этот вопрос и получить для Магомеда-Шапи Сулеманова разрешение на въезд. Тем не менее, израильский клуб не добился в этом успеха.

Магомед-Шапи Сулейманов провёл за «Хапоэль» 8 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Хапоэль Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов
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ЛЕХ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
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