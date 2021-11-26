Моуринью: «Заря» - команда не самого высокого уровня, мы могли забить 6-7 голов»

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над луганской «Зарёй» в поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций. Подопечные «Особенного» разгромили представителя украинского чемпионата со счетом 4:0.

«Команда отлично показала себя с самого старта встречи. Нам противостоял соперник не самого высокого уровня, мы вполне могли забить шесть-семь голов. Я доволен выступлением команды», - приводит слова португальца Football-Italia.

По итогам пяти сыгранных туров римская команда с десятью баллами располагается на второй строчке в таблице своей группы.