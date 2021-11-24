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Лига конференций

​Моуринью назвал матч против «Зари» финалом

24 Ноября 2021 • 19:20 Комментировать
Рома
...
Заря
1.16 7.90 16.00
25.11 23:00

В четверг вечером «Рома» будет принимать украинскую «Зарю» в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Главный тренер римлян Жозе Моуринью выступил перед журналистами на предматчевой пресс-конференции.

«Если обыграем «Зарю» - мы в игре. Если проиграем «Заре» - мы вылетаем. Ничья оставляет судьбу в наших руках.

Для нас это финал. Сложно играть на несколько фронтов, то это такая проблема, которую хочется иметь», - высказался Моуринью на пресс-конференции.

Матч «Рома» - «Заря» стартует 25 ноября в 23:00 по московскому времени. На текущий момент итальянская команда занимает второе место в группе (7 очков), а украинская – третье (6 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Заря
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