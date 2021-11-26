«Заря» разгромлена «Ромой», все украинские клубы остались без плей-офф

«Заря» ничего не смогла поделать против «Ромы» в матче пятого тура Лиги конференций, пропустив четыре безответных мяча, - 0:4. Карлес Перес, Николо Дзаньоло и дважды Тэмми Абрахам записали свои фамилии на табло и вывели «волков» в плей-офф.

«Заря» с 6 очками закончит евросезон на третьем месте. Добавим, что все украинские клубы потерял шансы на участие в весенней стадии соревнований. Ранее киевское «Динамо» и «Шахтёр» окончательно закрепились на четвертом месте в своих группах Лиги чемпионов.