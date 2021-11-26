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Лига конференций

«Заря» разгромлена «Ромой», все украинские клубы остались без плей-офф

26 Ноября 2021 • 00:57 Комментировать
Рома
4:0
Заря
окончен

«Заря» ничего не смогла поделать против «Ромы» в матче пятого тура Лиги конференций, пропустив четыре безответных мяча, - 0:4. Карлес Перес, Николо Дзаньоло и дважды Тэмми Абрахам записали свои фамилии на табло и вывели «волков» в плей-офф.

«Заря» с 6 очками закончит евросезон на третьем месте. Добавим, что все украинские клубы потерял шансы на участие в весенней стадии соревнований. Ранее киевское «Динамо» и «Шахтёр» окончательно закрепились на четвертом месте в своих группах Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Рома 4:0 Заря
(1:0) Перес Карлес 15'    
(2:0) Дзаньоло Николо 33'    
(3:0) Абрахам Тэмми 46'    
(4:0) Абрахам Тэмми 75'    
Патрисиу Руй Кумбулла Мараш Смоллинг Крис Манчини Джанлука Эль-Шаарави Стефан Мхитарян Генрих Верету Жордан Карсдорп Рик Дзаньоло Николо Перес Карлес Абрахам Тэмми
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Бове Эдоардо Пеллегрини Лоренцо Дарбо Эбрима Ибаньес Рожер Трипи Филиппо Шомуродов Элдор Фузато Даниэл Filippo Missori Майораль Борха
Мацапура Дмитрий Леовижилду Имереков Максим Вернидуб Виталий Фаворов Денис Цвек Ловро Громов Артём Булеца Сергей Кабаев Владислав Захеди Шахаб Сайяд Аллахьяр
Запасные: Алефиренко Даниил Овусу Раймонд Фагундес Кристиан Жилкин Антон Снурницын Игорь Сапутин Александр Хомченовский Дмитрий Назарина Егор Гладкий Александр
25 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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