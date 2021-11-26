«Заря» разгромлена «Ромой», все украинские клубы остались без плей-офф

«Заря» ничего не смогла поделать против «Ромы» в матче пятого тура Лиги конференций, пропустив четыре безответных мяча, - 0:4. Карлес Перес, Николо Дзаньоло и дважды Тэмми Абрахам записали свои фамилии на табло и вывели «волков» в плей-офф.
«Заря» с 6 очками закончит евросезон на третьем месте. Добавим, что все украинские клубы потерял шансы на участие в весенней стадии соревнований. Ранее киевское «Динамо» и «Шахтёр» окончательно закрепились на четвертом месте в своих группах Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Перес Карлес 15'
|(2:0) Дзаньоло Николо 33'
|(3:0) Абрахам Тэмми 46'
|(4:0) Абрахам Тэмми 75'
Патрисиу Руй • Кумбулла Мараш • Смоллинг Крис • Манчини Джанлука • Эль-Шаарави Стефан • Мхитарян Генрих • Верету Жордан • Карсдорп Рик • Дзаньоло Николо • Перес Карлес • Абрахам Тэмми
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Диавара Амаду • Бове Эдоардо • Пеллегрини Лоренцо • Дарбо Эбрима • Ибаньес Рожер • Трипи Филиппо • Шомуродов Элдор • Фузато Даниэл • Filippo Missori • Майораль Борха
Мацапура Дмитрий • Леовижилду • Имереков Максим • Вернидуб Виталий • Фаворов Денис • Цвек Ловро • Громов Артём • Булеца Сергей • Кабаев Владислав • Захеди Шахаб • Сайяд Аллахьяр
25 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).