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Лига наций УЕФА

Адиев прокомментировал возможное продление контракта с федерацией футбола Казахстана

29 Сентября 2022 • 10:25 Комментировать
Азербайджан
3:0
Казахстан
окончен

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможном продолжении сотрудничества с местной федерацией футбола.

«Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы не хотел сейчас торопиться с быстрыми подписаниями контрактов», – отметил специалист в интервью «Чемпионату». По словам тренера, он не хочет спешить с принятием столь важного для его карьеры решения.

Напомним, что под руководством Адиева сборная Казахстана провела мощную кампанию в рамках третьего сезона Лиги наций, выиграв группу в третьем по силе дивизионе у Словакии, Беларуси и Азербайджана.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев
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