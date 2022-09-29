Адиев прокомментировал возможное продление контракта с федерацией футбола Казахстана

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможном продолжении сотрудничества с местной федерацией футбола.

«Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы не хотел сейчас торопиться с быстрыми подписаниями контрактов», – отметил специалист в интервью «Чемпионату». По словам тренера, он не хочет спешить с принятием столь важного для его карьеры решения.

Напомним, что под руководством Адиева сборная Казахстана провела мощную кампанию в рамках третьего сезона Лиги наций, выиграв группу в третьем по силе дивизионе у Словакии, Беларуси и Азербайджана.

