Сборная Казахстана проиграла в Азербайджане, у Алипа удаление

Сборная Казахстана на правах победителя группы Лиги наций приехала в Азербайджан на заключительный матч. Встреча получилась малособытийной, а удаление Нуралы Алипа на 35-й минуте помешало казахстанским игрокам набрать очки.
В середине второго тайма Рамилю Шейдаеву помешал пробить противник, мяч отскочил в Александра Марочника и от обороняющегося влетел в сетку. Вскоре Филип Озобич по центру прорвался к воротам и удвоил перевес. Он же мог делать дубль, но попал в перекладину. Точку поставил Анатолий Нуриев с прострела Шейдаева.
Казахстан остался с 13 очками. Его соперник финишировал на втором месте с 10 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Марочкин Александр66'
|(2:0) Озобич Филип74'
|(3:0) Нуриев Анатолий90'
Магомедалиев Шахрудин• 36'Хагверди Ходжатолла•Гусейнов Бадави•Мустафазаде Бахлул•Джафаргулиев Элвин57' (Байрамов Турал (57') •Махмудов Эмин•Паскуаль Эдди46' (Гурбанлы Муса (46') •Озобич Филип88' (Нуриев Анатолий (88') •Коку Озан46' (Исаев Алексей (46') •Дадашов Ренат 27'46' (Эмрели Махир (46') •Шейдаев Рамиль 86'
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы 34'• 35'Каиров Багдат•Досмагамбетов Тимур67' (Аймбетов Абат (67') •Оразов Рамазан 29'80' (Садыбеков Адилет (80') • 83'Куат Исламбек•Дарабаев Аслан80' (Жарынбетов Самат (80') •Астанов Эльхан67' (Вороговский Ян (67') •Жумабек Абылайхан39' (Малый Сергей (39')
25 сентября. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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