Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Казахстана проиграла в Азербайджане, у Алипа удаление

 
25 Сентября 2022 • 20:56 Комментировать
Азербайджан
3:0
Казахстан
окончен

Сборная Казахстана на правах победителя группы Лиги наций приехала в Азербайджан на заключительный матч. Встреча получилась малособытийной, а удаление Нуралы Алипа на 35-й минуте помешало казахстанским игрокам набрать очки.

В середине второго тайма Рамилю Шейдаеву помешал пробить противник, мяч отскочил в Александра Марочника и от обороняющегося влетел в сетку. Вскоре Филип Озобич по центру прорвался к воротам и удвоил перевес. Он же мог делать дубль, но попал в перекладину. Точку поставил Анатолий Нуриев с прострела Шейдаева.

Казахстан остался с 13 очками. Его соперник финишировал на втором месте с 10 баллами.

Протокол игры  
Азербайджан3:0Казахстан
(1:0) Марочкин Александр66'  
(2:0) Озобич Филип74'  
(3:0) Нуриев Анатолий90'  
Магомедалиев Шахрудин  36'Хагверди ХоджатоллаГусейнов БадавиМустафазаде БахлулДжафаргулиев Элвин 57' (Байрамов Турал ( 57') Махмудов ЭминПаскуаль Эдди 46' (Гурбанлы Муса ( 46') Озобич Филип 88' (Нуриев Анатолий ( 88') Коку Озан 46' (Исаев Алексей ( 46') Дадашов Ренат  27' 46' (Эмрели Махир ( 46') Шейдаев Рамиль  86'
Запасные: Гусейнов АббасАхмедзаде РустамАгаев СалахатДжамалов ЭлвинКривоцюк АнтонГусейнов ДжалалБалаев Эмил
Шацкий ИгорьБыстров МаратМарочкин АлександрАлип Нуралы  34'  35'Каиров БагдатДосмагамбетов Тимур 67' (Аймбетов Абат ( 67') Оразов Рамазан  29' 80' (Садыбеков Адилет ( 80'  83') Куат ИсламбекДарабаев Аслан 80' (Жарынбетов Самат ( 80') Астанов Эльхан 67' (Вороговский Ян ( 67') Жумабек Абылайхан 39' (Малый Сергей ( 39')
Запасные: Шушеначев АртурГабышев МихаилМуртазаев РоманСейсен МухаммеджанЕрланов ТемирланКусяпов ТалгатШайзада Бекхан
25 сентября. Стадион "Далга Арена" (Баку).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Молдова 2:0 Лихтенштейн 1.25 5.40 16.00
окончен Андорра 1:1 Латвия 5.00 3.40 1.80
окончен Азербайджан 3:0 Казахстан 2.15 3.15 3.80
окончен Словакия 1:1 Беларусь 1.58 3.75 6.60
25.09  21:45 Уэльс ... Польша 3.45 3.15 2.31
25.09  21:45 Австрия ... Хорватия 3.35 3.45 2.23
25.09  21:45 Дания ... Франция 3.50 3.45 2.16
25.09  21:45 Люксембург ... Литва 1.69 3.70 5.60
25.09  21:45 Голландия ... Бельгия 3.05 3.45 2.37
25.09  21:45 Фарерские острова ... Турция 9.00 5.40 1.35
26.09  21:45 Гибралтар ... Грузия 12.00 6.20 1.26
26.09  21:45 Черногория ... Финляндия 2.80 3.10 2.80
26.09  21:45 Англия ... Германия 2.15 3.55 3.45
26.09  21:45 Северная Македония ... Болгария 2.04 3.35 4.00
26.09  21:45 Румыния ... Босния и Герцеговина 2.40 3.15 3.30
26.09  21:45 Венгрия ... Италия 6.20 4.10 1.58
26.09  21:45 Сан-Марино ... Эстония 14.00 5.50 1.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
21:26 · Лига наций УЕФА
Манчини: «Мы внесём некоторые изменения в нашу игру»
21:15 · Лига наций УЕФА
Сборная Франции повторила достижение Испании
21:15 · Лига наций УЕФА
Голландия - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Дания - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:06 · Лига наций УЕФА
​Венгрия – Италия: прогноз на матч Лиги наций – 26 сентября 2022
21:05 · Лига наций УЕФА
Флик: «Саутгейт – один из лучших тренеров в истории сборной Англии»
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Беларуси напоследок отобрала очки у словаков, нанеся один удар
20:57 · Лига наций УЕФА
Англия – Германия: прогноз на матч Лиги наций – 26 сентября 2022
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана проиграла в Азербайджане, у Алипа удаление
20:45 · Лига наций УЕФА
Гризманн впервые выйдет на поле в качестве капитана сборной Франции
20:23 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: «Я не первый тренер, с которым сборная Англии переживает трудности»
20:15 · Лига наций УЕФА
​Зенитовец Алип удалён в матче за сборную – он получил две карточки за пару секунд
20:10 · Лига наций УЕФА
Жоржиньо: «Сборная Италии возрождается»
20:01 · Лига наций УЕФА
Манчини поделился ожиданиями от матча против сборной Венгрии
18:30 · Лига наций УЕФА
Азербайджан - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем