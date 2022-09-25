Сборная Казахстана проиграла в Азербайджане, у Алипа удаление

Сборная Казахстана на правах победителя группы Лиги наций приехала в Азербайджан на заключительный матч. Встреча получилась малособытийной, а удаление Нуралы Алипа на 35-й минуте помешало казахстанским игрокам набрать очки.

В середине второго тайма Рамилю Шейдаеву помешал пробить противник, мяч отскочил в Александра Марочника и от обороняющегося влетел в сетку. Вскоре Филип Озобич по центру прорвался к воротам и удвоил перевес. Он же мог делать дубль, но попал в перекладину. Точку поставил Анатолий Нуриев с прострела Шейдаева.

Казахстан остался с 13 очками. Его соперник финишировал на втором месте с 10 баллами.