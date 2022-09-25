​Зенитовец Алип удалён в матче за сборную – он получил две карточки за пару секунд

В воскресенье вечером в Лиге наций играют сборные Азербайджана и Казахстана. Ближе к завершению первого тайма казахстанская команда осталась в численном меньшинстве. С поля был удалён защитник Нуралы Алип, который на клубном уровне выступает за российский «Зенит».

Алип умудрился получить две жёлтые карточки за несколько секунд. Сначала защитник совершил грубый подкат, а затем – оттолкнул другого футболиста сборной Азербайджана, проявив неспортивное поведение.

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