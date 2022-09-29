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Лига наций УЕФА

Наставник сборной Казахстана рассказал об интересе клубов РПЛ

29 Сентября 2022 • 11:17 Комментировать
Азербайджан
3:0
Казахстан
окончен

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о возникшем интересе коллективов Российской премьер-лиги.

«Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляет ряд российских клубов. Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока», — заявил бывший главный тренер «Анжи» в интервью «Чемпионату». Также специалист отметил, что ему хочется новых вызовов в карьере, поэтому Адиев может и покинуть сборную, несмотря на её успехи.

Напомним, что Казахстан неожиданно выиграл группу третьего дивизиона Лиги наций у Словакии, Беларуси и Азербайджана. В следующем сезоне подопечные Адиева войдут в число 32 лучших национальных команд Европы.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев
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