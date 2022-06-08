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Лига наций УЕФА

Пророческая замена Петракова: Цыганков принёс Украине победу над Ирландией в Лиге наций

08 Июня 2022 • 23:42 Комментировать
Ирландия
0:1
Украина
окончен

После досадного проигрыша Уэльсу в главном стыке за выход на чемпионат мира сборная Украины встретилась в Лиге наций с Ирландией.

Протокол игры  
Ирландия 0:1Украина
  48'Цыганков Виктор (0:1)
Келлехер КаомхинКоллинз НатанДаффи ШейнИган Джон  62' (О'Ши Дара (  62') Кристи Сайрус  69' (Макклин Джеймс (  69') Хендрик ДжеффКаллен Джош   54'Стивенс Энда  69' (Обафеми Майкл (  69') Робинсон Каллум  69' (Браун Алан (  69') Огбене Чидози  78' (Хэмилтон Си-Джей (  78') Найт Джейсон
Запасные: Траверс МаркКин УильямТалбот ДжеймсМоламби ДжейсонХурихэйн КонорПэрротт ТройЭбоселе Фести
Лунин АндрейПопов Денис IIБондарь ВалерийСирота АлександрКачараба Тарас  72' (Караваев Александр (  72') Сидорчук Сергей  88' (Игнатенко Даниил (  88') Шапаренко НиколайМиколенко Виталий   78'Зубков Александр  46' (Цыганков Виктор (  46') Довбик Артём  80' (Сикан Даниил (  80') Мудрик Михаил  72' (Пихалёнок Александр (  72')
Запасные: Матвиенко НиколайРизнык ДмитрийЗабарный ИльяМалиновский РусланСоболь ЭдуардПятов АндрейЗинченко Александр
08 июня. Стадион "Авива" (Дублин).

Формально второй тур Лиги наций стал для сборных Ирландии и Украины фактически первым. Это случилось потому, что «жёлто-синие» в воскресенье проводили матч с Уэльсом в рамках перенесённых стыков за попадание на чемпионат мира. Украинцы имели тогда подавляющее преимущество, но проиграли валлийцам с минимальным счётом.

Теперь подопечные Александра Петракова стартовали в новом розыгрыше Лиги наций выездным матчем с Ирландией. Интересно, что в первом стыке за выход на мундиаль украинцы встречались с другой британской сборной – Шотландией, которую они обыграли 3:1. И как раз её матч с Шотландией в рамках первого тура Лиги наций был отложен на 21 сентября. Такое вот завихрение переносов.

Вход в отчётный матч дался «жёлто-синим» непросто. Мощные ирландцы оправдывали традиционные стереотипы британского футбола, поддавливая соперника к штрафной площади и делая много подач. Ну и куда же в такой ситуации без дальних попыток? Найт на десятой минуте приложился с дистанции в левый нижний угол, откуда мяч перевёл на корнер Лунин.

Но надолго напора хозяев не хватило. Гости вполне освоились где-то к отметке в четверть часа игры. С их стороны тоже пошли дальние удары.  Мудрик, Довбик и Миколенко сильно хотели забить, но не попадали в ворота. Шапаренко головой с одиннадцатиметровой несильно ударил правее створа. Активный Мудридк здорово ворвался к штрафную с левого края, однако пробил мимо – в плане качества не в пример своему проходу.

Украинцы остались верны своей ставке на дальние удары и ближе к перерыву, казалось, добились-таки своего. Довбик сохранил мяч в поле на левом полуфланге и откинул его на подступы штрафной, где Качараба, возможно, нарушил правила против Найта, прежде чем красиво вогнать мяч в левый угол. Но был там фол или нет, не имело значения, поскольку ВАР зафиксировал маленький офсайд у Довбика.

Гости не открыли счёт в конце первого тайма – зато открыли в начале второго. Цыганков вышел на замену в перерыве и почти сразу подал штрафной от боковой линии в дальний угол ворот. По идее, кто-то должен был сыграть в этот мячу, но не сыграл никто, к чему вратарь оказался не готов. Так украинцы вышли вперёд благодаря пророческой замене Петракова – 0:1.

Ирландцев, конечно, проигрыш не устраивал, поэтому они прилагали усилия к исправлению ситуации. Были, естественно, подачи в штрафную, и Даффи однажды угодил головой в перекладину. Постоянно отбиваться гостям не приходилось, хотя порой мяч мог залететь в их ворота – на стандарте, дальней «пташкой» или в результате убойного удара Найта в компенсированное время. Но не залетел – и украинцы выиграли свой первый матч в Лиге наций-2022/2023. А забей Цыганков на самой последней минуте – было бы 0:2. Но мяч после рикошета попал в перекладину и отскочил за пределы поля. Следующий матч сборная Украины проведёт 11 июня с Арменией, а через три дня после этого она встретится снова с Ирландией.

Кирилл Иванцов

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окончен Шотландия 2:0 Армения 1.35 4.80 9.50
окончен Ирландия 0:1 Украина 2.55 3.15 3.00
окончен Уэльс 1:2 Голландия 7.00 4.50 1.50
окончен Бельгия 6:1 Польша 1.62 4.15 6.00
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