Петраков: «Поставил всех молодых футболистов, дал отдохнуть всем, Ярмоленко тоже»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире канала «Футбол 1» подвёл итоги матча с ирландцами (1:0).

- Играли молодые ребята, я со своим тренерским штабом доверил им сыграть. Будем разбирать ошибки, но я доволен результатом, игрой и самоотдачей ребят.

Я порадовался за Виктора Цыганкова, он забил первый мяч под моим руководством. Витя тоже рад, что забил этот гол.

Я давно знаю всех ребят, так что Качарабе сказал: «Будешь играть». Он ответил: «Я никогда не играл». Я сказал: «Учись, тебе это пойдет только на пользу». Мне понравилось, как он сыграл, молодец.

- Насколько есть горечь после поражения от Уэльса?

- Она есть, ребята немного отошли. Вы видели, что я сегодня поставил всех молодых футболистов, дал отдохнуть всем, Ярмоленко тоже. Ему было очень сложно, я его даже не включил в резерв, чтобы он немного смог отвлечься. Завтра будет тренировка для тех, кто не играл, чтобы быть готовыми к сборной Армении.

Когда мы готовились к игре с Шотландией, играли контрольный матч 26 мая, играли по этой схеме, эти футболисты, чтобы помочь нашему основному составу. Потом мы тренировались, все проводили тактические занятия. Я ничего не поменял, ребята вышли и сыграли по этой схеме. Выиграли. Вам не нравится эта схема?

- Что скажете по поводу того, что Ирландия так много создала со стандартов во втором тайме?

- Они по 195 см. Что могут сделать ребята? Они боролись, как могли, на втором этаже. Они же не забили? Не забили. Что мне сделать? На бутсы платформу ребятам прибить, чтобы они стали выше?

- Лигу наций начали с победы. Какое задание у команды в турнире? Какой состав будет играть следующий матч с Арменией?

- Давайте скажем так: в национальной сборной не может быть первого и второго состава. Априори этого не может быть. Просто те ребята, которые мало играли, я им дал игровое время. Они вышли и сыграли, будет хорошая конкуренция. Всё. А первого и второго состава в сборной нет и быть не может.

Перед чемпионатом Европы в Германии хочется вернуться в группу А.