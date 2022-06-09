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Дебютант сборной Украины Качараба: «Впервые в жизни играл на этой позиции»

09 Июня 2022 • 00:13 Комментировать
Ирландия
0:1
Украина
окончен

Защитник сборной Украины Тарас Качараба в эфире канала «Футбол 1» подвёл итоги матча с ирландцами (1:0).

- Конечно, эмоции только положительные, потому что сегодня была первая игра в Лиге наций, и победа была важна, потому что Ирландия свой первый матч проиграла на выезде Армении, и нам сегодня нужно было добыть три очка. Я думаю, что сегодня ребята отдались полностью на футбольном поле, несмотря на то, что мы играли 3-4-3, 5-4-1, по новой схеме. Я считаю, что мы сегодня пытались перенести все на футбольное поле из того, что нам говорили при подготовке к этой встрече.

- Ты задел тему схему, которую  вы использовали. Насколько привычно было играть на позиции правого латераля? Потому что мы чемпионат Чехии не смотрим, и для тебя здесь, может быть, ничего нового нет.

- Признаюсь, я сегодня впервые в жизни играл на этой позиции, в «Славии» я играю центрального защитника, мы там действуем 4-3-3. Сегодня был мой дебют в официальных матчах за сборную Украины и на этой позиции. Мы готовились на протяжении недели, мы менялись. Нам тренер говорил, что если я в матче устану, то можно будет на несколько минут поменяться с Денисом Поповым, но  достаточно комфортно себя чувствовал на этой позиции. Мы тренировали. Я надеюсь, что мне удалось показать все то, что от нас хотели увидеть тренеры.

- Ты мог стать абсолютным героем матча, если бы арбитр засчитал гол, который ты забил. После того, как мы влетел в сетку, ты очень сдержанно себя вел. Может быть, почувствовал, что гол могут отменить?

- Честно говоря, я не думал, что там будет офсайд. Почему не праздновал? Потому что все знаем, какая у нас ситуация в стране. Не радовался, потому что просто был сконцентрирован на игре, и не было такого желания радоваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Тарас Качараба
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окончен Ирландия 0:1 Украина 2.55 3.15 3.00
окончен Уэльс 1:2 Голландия 7.00 4.50 1.50
окончен Бельгия 6:1 Польша 1.62 4.15 6.00
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09.06  21:45 Португалия ... Чехия 1.44 4.40 8.40
09.06  21:45 Косово ... Северная Ирландия 2.11 3.20 3.90
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09.06  21:45 Швеция ... Сербия 1.95 3.35 4.40
09.06  21:45 Греция ... Кипр 1.25 5.80 15.00
09.06  21:45 Мальта ... Эстония 2.35 2.95 3.30
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