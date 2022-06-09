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Лига наций УЕФА

Украина победила Ирландию вторым составом: четыре игрока Петракова, которые воспользовались ротацией

09 Июня 2022 • 00:14 Комментировать
Ирландия
0:1
Украина
окончен

Оценки футболистам Александра Петракова

Сборная Украины продолжает турне по Британии. Шотландию обыграли, Уэльсу уступили (к сожалению, не попав на чемпионат мира 2022), а теперь одолели Ирландию. Победу в первом туре Лиги наций жёлто-синим принёс по сути второй состав. Звёзд и лидеров не было – отсутствовали Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, зато сверкнули другие исполнители. Особо выдели Лунина, Миколенко, Шапаренко и Цыганкова, а сейчас объясним почему.

Статистика: удары по воротам – 13:14, в створ – 4:4, владение мячом – 45:55, угловые – 6:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки всем футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

АНДРЕЙ ЛУНИН – 8,0. Даже странно, что в важнейших матчах играл Бущан, а не Лунин. Андрей сегодня показал высочайшее мастерство и невероятную психологическую устойчивость. Отразил четыре опаснейших удара выдержал штурм в концовке и сохранил своей команде победу.

ДЕНИС ПОПОВ – 5,5. Если бы не голкипер, то ирландский натиск принёс бы свои плоды. Тройка центральных защитников знатно пожарила, пусть и бросалась под мячи самоотверженно. Чаще всех угрожал воротам Найт, которого трижды терял в опасных ситуациях Денис Попов.

ВАЛЕРИЙ БОНДАРЬ – 6,5. За рекорд по количеству заблокированных ударов (целых четыре) и шесть выносов Бондарь получает оценку чуть повыше. Валерий смело закрывал ворота собой, но всё-таки лучше прерывать атаку соперника чуть раньше.

АЛЕКСАНДР СИРОТА – 6,0. Хорош в единоборствах был Александр: 10 раз из 14 оттеснить от мяча боевитых ирландцев – дорогого стоит. Правда, дважды Сироту прошли на дриблинге, далее создав неприятный момент, но чаще Александр всё же останавливал прорыв соперника.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 7,5. А вот кто совсем крут был один в один, так это Виталий Миколенко. Отпахал на левом фланге от флажка до флажка, собрал три отбора, три перехвата, выиграл 8 единоборств из 10, дважды опасно прострелил. В общем, хорош был во всех начинаниях.

ТАРАС КАЧАРАБА – 4,5. Правый фланг стал местом постоянных ошибок как украинской, так и ирландской команды. С выходом Цыганкова появилась хоть какая-то острота, а вот Качараба навешивал только в никуда (3 раза), к тому же проиграл всю борьбу на фланге.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 7,0. Молодой Шапаренко вспахал поле от совей штрафной площади до чужой, невероятные 21 раз вступив в борьбу за мяч. Николай совершил пять отборов, перещеголяв своих защитников. Успевал он и в атаке – дважды разгонял наступление удачным дриблингом и передачей.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – 6,0. Капитан отпахал в центре поля на славу – выиграл четыре единоборства из пяти, совершил два отбора. Но вот в созидании совсем не помог, частенько его диагонали доставались соперникам, а обостряющих передач не было вовсе.

МИХАИЛ МУДРИК – 4,0. Маловато угроз приходило с левого полуфланга. Михаил Мудрик только раз сумел опасно прострелить, а все остальные эпизоды у него Коллинс выиграл. Ирландец взял верх в восьми единоборствах из десяти.

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АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ – б/о.

АРТЁМ ДОВБИК – 4,5. Ох и сложно пришлось центрфорварду в окружении мощных защитников. Без пространства Довбик был не так опасен, дважды интересно сыграл в подыгрыше, но в остальное время Даффи его закрывал.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ – 7,5. Отлично вышел на замену, заработал штрафной, забил победный гол. Пусть мяч и получился случайным, цена его от этого меньше не становится. Виктор и кроме голевого эпизода добавил активности на правом краю.

АЛЕКСАНДР ПИХАЛЁНОК – б/о.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ИГНАТЕНКО – б/о.

ДАНИИЛ СИКАН – б/о.

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окончен Шотландия 2:0 Армения 1.35 4.80 9.50
окончен Ирландия 0:1 Украина 2.55 3.15 3.00
окончен Уэльс 1:2 Голландия 7.00 4.50 1.50
окончен Бельгия 6:1 Польша 1.62 4.15 6.00
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