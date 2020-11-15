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​Состав сборной Италии сократился с 41 до 28 футболистов

15 Ноября 2020, 16:57,

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Многие не понимали, зачем главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вызвал сразу 41 игрока в расположение команды на ноябрьские матчи. Тем не менее, из-за травм, положительных тестов на коронавирус и самоизоляции состав «итальянской сборной уже сократился до 28 футболистов. При этом из изначального списка осталось 27 игроков – Стефано Окака вызывался дополнительно, отмечает Football Italia.

У сборной Италии впереди два поединка Лиги наций – против Польши и Боснии и Герцеговины 15 и 18 ноября соответственно. Ранее итальянцы в товарищеском матче разнесли команду Эстонии со счётом 4:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии
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