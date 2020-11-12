Сборная Италии не проигрывает 20 матчей подряд

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12 Ноября 2020, 09:41,
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Сборная Италии провела контрольную встречу против национальной команды Эстонии. «Скуадра адзурра» отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.
Как сообщается в «Твиттере» MisterChip, беспроигрышная серия подопечных Роберто Манчини достигла уже 20 поединков. Это третья по продолжительности серия в истории итальянской команды. В 20 поединках «скуадра адзурра» одержала победу 15 раз.
Последнее фиаско сборной Италии было в сентябре 2018-го года, когда в матче Лиге Наций они потерпели поражение от Португалии.
Следующий матч итальянцы проведут на своем поле против Польши.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии
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