Щесны не против сыграть по нулям с Италией

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15 Ноября 2020, 11:55,
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Голкипер сборной Польши Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги наций против Италии.
«Мы постараемся увезти с собой положительный результат. Не знаю, будет ли это победа или ничья против очень сильной итальянской сборной. Я буду рад, если мы добьёмся положительного результата.
Если будет ничья, я бы предпочёл счёт 0:0, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности», - рассказал Щесны RAI Sport.
Стоит напомнить, что Войцех Щесны выступает за туринский «Ювентус».
Матч между сборными Италии и Польши стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Польши, Войцех Щесны