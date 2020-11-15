Щесны не против сыграть по нулям с Италией

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги наций против Италии.

«Мы постараемся увезти с собой положительный результат. Не знаю, будет ли это победа или ничья против очень сильной итальянской сборной. Я буду рад, если мы добьёмся положительного результата.

Если будет ничья, я бы предпочёл счёт 0:0, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности», - рассказал Щесны RAI Sport.

Стоит напомнить, что Войцех Щесны выступает за туринский «Ювентус».

Матч между сборными Италии и Польши стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.