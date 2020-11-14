​Бонуччи не сыграет за сборную Италии в Лиге наций

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14 Ноября 2020, 21:28,
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, судя по всему, пропустит матчи против Польши и Боснии и Герцеговины в Лиге наций.
«Я хотел быть в сборной любой ценой, но, увы, не выйдет. Я перепробовал всё, стиснув зубы, но небольшая боль, которую я испытывал раньше, продолжала усиливаться. Я слишком многого требовал от своего тела.
Сейчас я вынужден остановиться. В Турине мы оценим, сколько времени понадобится на восстановление. Мне жаль, потому что я очень хотел помочь сборной Италии», - сказал Бонуччи RAI Sport.
Сборная Италии сыграет против Польши в воскресенье, пятнадцатого ноября.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи