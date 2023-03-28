Де Пауль: «Месси дарит нам спокойствие»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился мнением о своём партнёре по национальной команде Лионеле Месси.

По словам 28-летнего футболиста, несмотря на давление, которое испытывает Месси, внешне он всегда сохраняет спокойствие и вселяет это состояние в других.

«Я знаю, что изнутри он много страдал в сборной и испытывает большое давление, но снаружи он всегда спокоен и дарит нам спокойствие», — сказал де Пауль.

Напомним, в конце прошлого года Месси и де Пауль выиграли чемпионат мира в составе сборной Аргентины. 35-летний Месси, забивший семь голов в семи матчах, был признан лучшим игроком мундиаля.