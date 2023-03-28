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Де Пауль: «Месси дарит нам спокойствие»

28 Марта 2023 • 12:51 Комментировать
Аргентина
...
Кюрасао
Через 12 ч. 2 мин.

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился мнением о своём партнёре по национальной команде Лионеле Месси.

По словам 28-летнего футболиста, несмотря на давление, которое испытывает Месси, внешне он всегда сохраняет спокойствие и вселяет это состояние в других.    

«Я знаю, что изнутри он много страдал в сборной и испытывает большое давление, но снаружи он всегда спокоен и дарит нам спокойствие», — сказал де Пауль.

Напомним, в конце прошлого года Месси и де Пауль выиграли чемпионат мира в составе сборной Аргентины. 35-летний Месси, забивший семь голов в семи матчах, был признан лучшим игроком мундиаля.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Родриго де Пауль
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