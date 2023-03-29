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Аргентина забила Кюрасао семь безответных мячей, Месси сделал хет-трик

29 Марта 2023 • 05:50 Комментировать (1)
Аргентина
7:0
Кюрасао
окончен

Сборная Аргентины, следуя славной традиции, воспетой еще группой «Чайф», снова огорчила команду из Карибского региона - на сей раз сборную Кюрасао, которую в прошлом тренировал не кто иной, как Патрик Клюйверт.

Уже в первом тайме чемпионы мира забили пять голов, при этом Лионель Месси сделал хет-трик. Во второй половине встречи чемпионы сбавили обороты, но еще два мяча все-таки добавили. 

Протокол игры  
Аргентина7:0Кюрасао
(1:0) Месси Лионель20'  
(2:0) Гонсалес Николас23'  
(3:0) Месси Лионель33'  
(4:0) Фернандес Энцо35'  
(5:0) Месси Лионель37'  
(6:0) Ди Мария Анхель78'  
(7:0) Монтьель Гонсало87'  
Мартинес Эмилиано 80' (Армани Франко ( 80') Монтьель ГонсалоПесселья ХерманОтаменди Николас 50' (Де Пауль Родриго ( 50') Акунья МаркосЛо Чельсо Джовани 67' (Дибала Пауло ( 67') Фернандес Энцо 50' (Паласиос Эксекиэль ( 50') Макаллистер Алексис 50' (Фойт Хуан ( 50') Гонсалес НиколасМартинес Лаутаро 67' (Ди Мария Анхель ( 67') Месси Лионель
Запасные: Мартинес ЛисандроГидо РодригесТальяфико НиколасРульи ХеронимоРомеро КристианПаредес ЛеандроКорреа АнхельАльварес ХулианСимеоне Джованни
Ром ЭлойГаари ЖюрьенМартина КукоRoshon van EijmaФлоранюс ШерелКювас Брандлей 73' (Xander Severina ( 73') Анита ВурнонГорре Кенджи 58' (Живкович Рицхайро ( 58') Бакуна Леандро 85' (Фелида Кевин ( 85') Янга Рангело 58' (Антониссе Джереми ( 58') Бакуна Жуниньо
Запасные: Огенья ДжастинХои ЭлсонМаркело НатангелоБодак ТайрикКармелиа Шанон
29 марта. Стадион "Эль Монументаль".

 

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Комментарии (1)
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9Bodяk9
29 Марта 2023 в 06:29
Вот это "класс"! Даже пенальти не потребовался. Однако, "вселенское достижение!
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Сегодня, 29 Марта
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