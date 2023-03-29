Аргентина забила Кюрасао семь безответных мячей, Месси сделал хет-трик

Сборная Аргентины, следуя славной традиции, воспетой еще группой «Чайф», снова огорчила команду из Карибского региона - на сей раз сборную Кюрасао, которую в прошлом тренировал не кто иной, как Патрик Клюйверт.

Уже в первом тайме чемпионы мира забили пять голов, при этом Лионель Месси сделал хет-трик. Во второй половине встречи чемпионы сбавили обороты, но еще два мяча все-таки добавили.