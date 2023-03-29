Аргентина забила Кюрасао семь безответных мячей, Месси сделал хет-трик

Сборная Аргентины, следуя славной традиции, воспетой еще группой «Чайф», снова огорчила команду из Карибского региона - на сей раз сборную Кюрасао, которую в прошлом тренировал не кто иной, как Патрик Клюйверт.
Уже в первом тайме чемпионы мира забили пять голов, при этом Лионель Месси сделал хет-трик. Во второй половине встречи чемпионы сбавили обороты, но еще два мяча все-таки добавили.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель20'
|(2:0) Гонсалес Николас23'
|(3:0) Месси Лионель33'
|(4:0) Фернандес Энцо35'
|(5:0) Месси Лионель37'
|(6:0) Ди Мария Анхель78'
|(7:0) Монтьель Гонсало87'
Мартинес Эмилиано80' (Армани Франко (80') •Монтьель Гонсало•Песселья Херман•Отаменди Николас50' (Де Пауль Родриго (50') •Акунья Маркос•Ло Чельсо Джовани67' (Дибала Пауло (67') •Фернандес Энцо50' (Паласиос Эксекиэль (50') •Макаллистер Алексис50' (Фойт Хуан (50') •Гонсалес Николас•Мартинес Лаутаро67' (Ди Мария Анхель (67') •Месси Лионель
Ром Элой•Гаари Жюрьен•Мартина Куко•Roshon van Eijma•Флоранюс Шерел•Кювас Брандлей73' (Xander Severina (73') •Анита Вурнон•Горре Кенджи58' (Живкович Рицхайро (58') •Бакуна Леандро85' (Фелида Кевин (85') •Янга Рангело58' (Антониссе Джереми (58') •Бакуна Жуниньо
29 марта. Стадион "Эль Монументаль".
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