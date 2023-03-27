Эмилиано Мартинес: «Мне приятно играть с Месси»

Лучший вратарь чемпионата мира - 2022 Эмилиано Мартинес рассказал об отношениях коллектива с Лионелем Месси.

«Мне приятно играть с ним. Это то, что я с гордостью расскажу своим детям и внукам, когда мы станем взрослее. Но когда мы вместе, он просто ещё один игрок команды. Он просто Лео. Вот почему эта группа игроков так хорошо ладит», — приводит слова голкипера «Астон Виллы» издание Goal.

Напомним, что в Катаре сборная Аргентины выиграла третий в своей истории чемпионат мира. Лионель Месси стал лучшим футболистом мундиаля с семью забитыми мячами.