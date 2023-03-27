Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Эмилиано Мартинес: «Мне приятно играть с Месси»

27 Марта 2023 • 20:02 Комментировать
Аргентина
...
Кюрасао
28.03 23:00

Лучший вратарь чемпионата мира - 2022 Эмилиано Мартинес рассказал об отношениях коллектива с Лионелем Месси.

«Мне приятно играть с ним. Это то, что я с гордостью расскажу своим детям и внукам, когда мы станем взрослее. Но когда мы вместе, он просто ещё один игрок команды. Он просто Лео. Вот почему эта группа игроков так хорошо ладит», — приводит слова голкипера «Астон Виллы» издание Goal.

Напомним, что в Катаре сборная Аргентины выиграла третий в своей истории чемпионат мира. Лионель Месси стал лучшим футболистом мундиаля с семью забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА КЮРАСАО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.03.23 в 21:45
Австрия Австрия
Эстония Эстония
1.22 6.60 14.00
Видео
27.03.23 в 21:45
Польша Польша
Албания Албания
1.51 4.00 7.60
Видео
27.03.23 в 21:45
Черногория Черногория
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.10
Видео
27.03.23 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Гибралтар Гибралтар
1.02 23.00 60.00
Видео
27.03.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Франция Франция
5.00 3.70 1.75
Видео
27.03.23 в 21:45
Молдова Молдова
Чехия Чехия
13.00 5.60 1.28
Видео
27.03.23 в 21:45
Венгрия Венгрия
Болгария Болгария
1.99 3.30 4.20
Видео
27.03.23 в 21:45
Швеция Швеция
Азербайджан Азербайджан
1.18 7.20 18.00
Видео
28.03.23 в 19:00
Грузия Грузия
Норвегия Норвегия
3.80 3.35 2.10
Видео
28.03.23 в 21:45
Шотландия Шотландия
Испания Испания
5.20 3.75 1.73
Видео
28.03.23 в 21:45
Косово
Андорра Андорра
1.33 5.20 11.00
Видео
28.03.23 в 21:45
Уэльс Уэльс
Латвия Латвия
1.17 7.40 20.00
Видео
28.03.23 в 21:45
Швейцария Швейцария
Израиль Израиль
1.70 3.75 5.40
Видео
28.03.23 в 21:45
Румыния Румыния
Беларусь Беларусь
1.80 3.55 4.90
Видео
28.03.23 в 21:45
Турция Турция
Хорватия Хорватия
3.00 3.30 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
20:02 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: «Мне приятно играть с Месси»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Аргентина возглавит рейтинг ФИФА
26 Марта
00:41 · Чемпионат мира 2026
Сборная Германии легко обыграла Перу, не допустив ни одного удара по своим воротам 1
25 Марта
22:15 · Чемпионат мира 2026
Германия - Перу: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:24 · Чемпионат мира 2026
​Базу сборной Аргентины переименовали в честь Месси
08:08 · Чемпионат мира 2026
Лаутаро Мартинес объявил минуту молчания для сборной Франции
24 Марта
07:46 · Франция. Лига 1
Месси забил 800-й гол в карьере
23 Марта
00:57 · Чемпионат мира 2026
Григорян: «Наслышан, что Галенои очень хороший мотиватор»
22 Марта
23:21 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бразилии назначит нового тренера до июня
10:57 · Чемпионат мира 2026
Скалони — о награде лучшему тренеру: «Я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти»
08:46 · Чемпионат мира 2026
В сборной Аргентины хотят сохранить Месси до ЧМ-2026
00:10 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Моя карьера пошла в гору после перехода в «Астон Виллу» 1
21 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
Эдерсон: «Вероятность прихода Анчелотти в сборную Бразилии довольно высока»
22:01 · Чемпионат мира 2026
В сборной Ирака объяснили отказ от Сочи
20:08 · Чемпионат мира 2026
Тарханов – о сборной России: «В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова, есть Галактионов»
Все новости
Рекомендуем