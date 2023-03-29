Месси забил свой 100-й гол за сборную Аргентины

Сборная Аргентины продолжает развлекаться в товарищеских матчах, на сей раз со счетом 7:0 была бита сборная Кюрасао, а Лионель Месси сделал хет-трик. Как оказалось, первый же его гол в этом матче, на двадцатой минуте, стал для Лионеля сотым за все время выступлений в составе аргентинской сборной. В предыдущей игре с Панамой он прекрасно реализовал штрафной и забил 99-й гол, сейчас же последовал юбилейный, сотый.

Впрочем, на этом лидер аргентинской команды не остановился и вскоре забил еще два гола, доведя свой общий счет на данный момент до 102 голов. У Криштиану Роналду, напомним, 122 гола за сборную Португалии.