Сборная Австрии нанесла поражение команде Италии

Сборные Австрии и Италии провели товарищеский матч, который был как минимум не менее интересный, чем поединок открытия чемпионата мира. Хозяева поля с первых минут начали забивать. В быстрой вылазке Ксавер Шлагер получил мяч и пробил в дальний угол. Чуквубике Адаму также мог отличиться, но из выгодных позиций нанес удар чуть мимо, а также попал в штангу. Давид Алаба отметился пушечным ударом со штрафного метров с 28 прямо над руками голкипера.
Второй тайм получился равным, сборная Италии наконец-то начала создавать моменты, но счет так и не изменился - 2:0 в пользу Австрии.
Протокол игры
|(1:0) Шлагер Ксавер6'
|(2:0) Алаба Давид35'
Линднер Хайнц•Линхарт Филипп•Алаба Давид•Вебер Максимилиан72' (Мвене Филлипп (72') •Пош Штефан•Адаму Чуквубике81' (Гриллич Флориан (81') •Шлагер Ксавер•Зайвальд Николас•Баумгартнер Кристоф81' (Шмид Романо (81') •Забитцер Марсель•Арнаутович Марко72' (Грегорич Михаэль (72')
Доннарумма Джанлуиджи•Гатти Федерико46' (Скальвини Джорджио (46') •Бонуччи Леонардо•Ачерби Франческо•Ди Лоренцо Джованни46' (Пессина Маттео (46') •Барелла Николо90' (Миретти Фабио (90') •Верратти Марко•Димарко Федерико•Политано Маттео46' (Дзаньоло Николо (46') •Распадори Джакомо71' (Ньонто Вильфред (71') •Грифо Винченцо46' (Кьеза Федерико (46')
20 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
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