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Сборная Австрии нанесла поражение команде Италии

21 Ноября 2022 • 00:41 Комментировать
Австрия
2:0
Италия
окончен

Сборные Австрии и Италии провели товарищеский матч, который был как минимум не менее интересный, чем поединок открытия чемпионата мира. Хозяева поля с первых минут начали забивать. В быстрой вылазке Ксавер Шлагер получил мяч и пробил в дальний угол. Чуквубике Адаму также мог отличиться, но из выгодных позиций нанес удар чуть мимо, а также попал в штангу. Давид Алаба отметился пушечным ударом со штрафного метров с 28 прямо над руками голкипера.

Второй тайм получился равным, сборная Италии наконец-то начала создавать моменты, но счет так и не изменился - 2:0 в пользу Австрии.

Протокол игры  
Австрия2:0Италия
(1:0) Шлагер Ксавер6'  
(2:0) Алаба Давид35'  
Линднер ХайнцЛинхарт ФилиппАлаба ДавидВебер Максимилиан 72' (Мвене Филлипп ( 72') Пош ШтефанАдаму Чуквубике 81' (Гриллич Флориан ( 81') Шлагер КсаверЗайвальд НиколасБаумгартнер Кристоф 81' (Шмид Романо ( 81') Забитцер МарсельАрнаутович Марко 72' (Грегорич Михаэль ( 72')
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианШлагер АлександерЧам Мухаммед
Доннарумма ДжанлуиджиГатти Федерико 46' (Скальвини Джорджио ( 46') Бонуччи ЛеонардоАчерби ФранческоДи Лоренцо Джованни 46' (Пессина Маттео ( 46') Барелла Николо 90' (Миретти Фабио ( 90') Верратти МаркоДимарко ФедерикоПолитано Маттео 46' (Дзаньоло Николо ( 46') Распадори Джакомо 71' (Ньонто Вильфред ( 71') Грифо Винченцо 46' (Кьеза Федерико ( 46')
Запасные: Риччи СамуэлеВикарио ГульельмоМерет АлексПинамонти АндреаБастони АлессандроПафунди СимонеПаризи ФабьяноПроведель Иван
20 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).

 

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Сборная Италии Сборная Австрии
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