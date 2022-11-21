Сборная Австрии нанесла поражение команде Италии

Сборные Австрии и Италии провели товарищеский матч, который был как минимум не менее интересный, чем поединок открытия чемпионата мира. Хозяева поля с первых минут начали забивать. В быстрой вылазке Ксавер Шлагер получил мяч и пробил в дальний угол. Чуквубике Адаму также мог отличиться, но из выгодных позиций нанес удар чуть мимо, а также попал в штангу. Давид Алаба отметился пушечным ударом со штрафного метров с 28 прямо над руками голкипера.

Второй тайм получился равным, сборная Италии наконец-то начала создавать моменты, но счет так и не изменился - 2:0 в пользу Австрии.