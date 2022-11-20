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Товарищеские матчи по футболу

Рангник: «Сборная Италии значительно изменилась со времён победного чемпионата Европы»

20 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать
Австрия
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Италия
1 3.40 X 3.30 2 2.20
Через 20 ч. 43 мин.

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник высказался о состоянии сборной Италии в преддверии товарищеского матча.

Австрийцы сыграют против итальянцев 20 ноября. Обе команды не сумели отобраться на чемпионат мира в Катаре.

«В составе сборной Италии произошли значительные изменения с момента победы на чемпионате Европы в прошлом году: тогда это была опытная команда, а завтра нам будут противостоять по большей части молодые игроки. Очевидно, что в Италии дают дорогу новым поколениям, но у итальянцев всегда очень дисциплинированная и сильная команда. Будет интересно сыграть с таким серьёзным соперником», – заявил на предматчевой пресс-конференции Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Ральф Рангник Сборная Австрии
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АВСТРИЯ ИТАЛИЯ
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