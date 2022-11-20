Рангник: «Сборная Италии значительно изменилась со времён победного чемпионата Европы»

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник высказался о состоянии сборной Италии в преддверии товарищеского матча.

Австрийцы сыграют против итальянцев 20 ноября. Обе команды не сумели отобраться на чемпионат мира в Катаре.

«В составе сборной Италии произошли значительные изменения с момента победы на чемпионате Европы в прошлом году: тогда это была опытная команда, а завтра нам будут противостоять по большей части молодые игроки. Очевидно, что в Италии дают дорогу новым поколениям, но у итальянцев всегда очень дисциплинированная и сильная команда. Будет интересно сыграть с таким серьёзным соперником», – заявил на предматчевой пресс-конференции Рангник.