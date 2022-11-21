Манчини вышел на чистое третье место по количеству матчей у руля итальянской сборной

Сборная Италии провела товарищеский матч с австрийцами, потерпев в нем поражение со счетом 0:2. Тем не менее, несмотря на неудачу, этот матч стал для наставника Роберто Манчини в некоторой степени знаковым - это был 57-й матч у руля сборной Италии, и он вышел на чистое третье место по количеству игр у руля «скуадры адзурры». Он опередил Марчело Липпи и Чезаре Пранделли, на счету которых по 56 матчей.

А впереди лишь легенды - люди, которые принесли Италии три из четырех ее чемпионских титулов. Это Витторио Поццо с 95 матчами, а за ним Энцо Беарзот с 88 играми в качестве наставника итальянской сборной.