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Товарищеские матчи по футболу

Манчини вышел на чистое третье место по количеству матчей у руля итальянской сборной

21 Ноября 2022 • 17:53 Комментировать
Австрия
2:0
Италия
окончен

Сборная Италии провела товарищеский матч с австрийцами, потерпев в нем поражение со счетом 0:2. Тем не менее, несмотря на неудачу, этот матч стал для наставника Роберто Манчини в некоторой степени знаковым - это был 57-й матч у руля сборной Италии, и он вышел на чистое третье место по количеству игр у руля «скуадры адзурры». Он опередил Марчело Липпи и Чезаре Пранделли, на счету которых по 56 матчей.

А впереди лишь легенды - люди, которые принесли Италии три из четырех ее чемпионских титулов. Это Витторио Поццо с 95 матчами, а за ним Энцо Беарзот с 88 играми в качестве наставника итальянской сборной. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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