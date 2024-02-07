​Фанаты в Японии реагировали на любое действие Месси – даже за пределами поля

В среду в рамках предсезонки «Интер Майами» проводил товарищеский матч против «Виссел Кобе». Восстановившийся после проблем со здоровьем Лионель Месси появился на футбольном поле по ходу второго тайма, выйдя на замену.

Фанаты в Японии реагировали буквально на любое действие Месси по ходу матча. Они аплодировали аргентинцу даже тогда, когда он сидел на скамейке запасных, и его показывали на табло стадиона. Также болельщики встречали овациями Лионеля, когда он отправлялся на разминку. Дальше – больше: японские любители футбола аплодировали аргентинцу после каждого его касания на поле.

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