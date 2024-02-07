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США. МЛС

​Месси вышел на замену в матче «Интер Майами»

07 Февраля 2024 • 14:38 Комментировать

На днях Лионель Месси из-за проблем со здоровьем пропустил матч против «Гонконг Тим», что повлекло за собой гнев фанатов, купивших билеты на игру только ради возможности увидеть звёздного аргентинца. В среду «Интер Майами» проводит товарищеский матч против японского «Виссел Кобе», и Месси вышел на замену посреди второго тайма. Очевидно, состояние чемпиона мира улучшилось.

Следить за матчем между «Виссел Кобе» и «Интер Майами» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на станицах портала LiveResult.

Напомним, что Лионель Месси играет за «Интер Майами» с прошлого лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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