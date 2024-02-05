​Месси нарушил контракт, получив травму – раскрыта информация

В воскресенье «Интер Майами» в рамках предсезонной подготовки проводил матч против «Гонконг Тим». Команда МЛС даже без Лионеля Месси и Луиса Суареса отпраздновала крупную победу со счётом 4:1. Месси все 90 минут провёл на скамейке запасных, что возмутило болельщиков, заплативших немалые деньги за билеты. Кто-то даже потребовал от организаторов возмещения.

Между тем, местный министр культуры, спорта и туризма Кевин Юнг Юн Хун сообщил, что организаторы прописали в контракте на этот матч условие – Месси должен был отыграть как минимум 45 минут. Получив повреждение, Лео вынужден был нарушить этот пункт договора.

В то же время Юнг отметил, что Месси было предложено пообщаться с недовольными фанатами в Гонконге после финального свистка. Просьба была отклонена. Обо всём этом рассказывает Goal, ссылаясь на China Daily.

​«Интер Майами» освистали из-за Месси