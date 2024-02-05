Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Месси нарушил контракт, получив травму – раскрыта информация

05 Февраля 2024 • 14:57 Комментировать

В воскресенье «Интер Майами» в рамках предсезонной подготовки проводил матч против «Гонконг Тим». Команда МЛС даже без Лионеля Месси и Луиса Суареса отпраздновала крупную победу со счётом 4:1. Месси все 90 минут провёл на скамейке запасных, что возмутило болельщиков, заплативших немалые деньги за билеты. Кто-то даже потребовал от организаторов возмещения.

Между тем, местный министр культуры, спорта и туризма Кевин Юнг Юн Хун сообщил, что организаторы прописали в контракте на этот матч условие – Месси должен был отыграть как минимум 45 минут. Получив повреждение, Лео вынужден был нарушить этот пункт договора.

В то же время Юнг отметил, что Месси было предложено пообщаться с недовольными фанатами в Гонконге после финального свистка. Просьба была отклонена. Обо всём этом рассказывает Goal, ссылаясь на China Daily.

«Интер Майами» освистали из-за Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Угальде дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Февраля
13:22 · США. МЛС
Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье фото
12:29 · Россия. Премьер-лига
«Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси
10:16 · США. МЛС
Месси получил травму - известен точный диагноз
08:50 · США. МЛС
Бывший одноклубник Роналду заступился за Месси
06:22 · США. МЛС
​Десятки тысяч людей собрались лишь для того, чтобы посмотреть тренировку Месси в Гонконге 1
04 Февраля
17:44 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» извинился из-за ситуации с Месси
16:31 · США. МЛС
​«Интер Майами» освистали из-за Месси
03 Февраля
09:13 · США. МЛС
Телохранитель Месси стал участником необычного инцидента, защищая Лионеля
02 Февраля
19:06 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси
13:46 · Россия. Премьер-лига
Уровень ФНЛ - Орещук оценил команду Месси
09:22 · США. МЛС
Луис Суарес разгневался на молодого игрока «Интер Майами»
09:07 · США. МЛС
Аккаунт «Аль-Насра» после разгрома над «Интер Майами»: «Нет Роналду? Не проблема»
01 Февраля
23:34 · США. МЛС
​«Развод года!» – пользователи соцсетей о матче между Роналду и Месси 2
21:24 · США. МЛС
​Команда Роналду ошарашила команду Месси тремя голами к 12-й минуте
20:36 · США. МЛС
​Шоу не будет: Месси и Роналду нет в заявках «Интер Майами» и «Аль-Насра» 2
Все новости
Рекомендуем