Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об успехе своей команды в матче четвертьфинала Кубка Италии против «Лацио» (1:0).

Единственный гол в поединке был забит на 44-й минуте – его автором стал защитник «бьянконери» Глейсон Бремер.

«Играть против «Лацио» всегда непросто. Эта команда особенно опасна, когда действует в высоком темпе в чужой трети поля, однако нам удалось замедлить игру оппонентов.

После перерыва «Лацио» много владел мячом, а мы были опасны в контратаках. «Ювентус» переживает непростое время, и сыграть таким образом после поражения от «Монцы» – это достойно. У нас есть фундамент, необходимый для дальнейших успешных выступлений», – заявил на послематчевой пресс-конференции Аллегри.