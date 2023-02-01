​Аллегри: «Снятие 15 очков – не оправдание»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил перед журналистами в преддверии матча 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио». Рулевой «старой синьоры» считает, что его команда не должна использовать снятие 15 очков в Серии А в качестве оправдания.

«Снятие 15 очков не должно быть оправданием. Мы должны выходить на поле и делать то, что требуется. Возможно, с нас впервые сняли 15 очков, но мы должны справиться с этой ситуацией наилучшим образом. Мы сделаем всё возможное в Кубке Италии», - сказал Аллегри.

Напомним, что с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации. Клуб будет обжаловать это решение.