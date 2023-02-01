​У Погба опять проблемы, он не сыграет с «Лацио»

Поль Погба восстановился после травмы и попал в заявку «Ювентуса» на воскресный матч против «Монцы», но на поле не вышел. Ожидалось, что француз сможет провести первый матч в сезоне в четверг, когда «старая синьора» сыграет против «Лацио» в Кубке Италии, но нет.

«Помимо Бонуччи, недоступен Погба. У него проблем со сгибателями», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Погба не играл с апреля. Чтобы вернуться в форму, ему нужно время. Никто не может творить чудеса, его дело должно адаптироваться. К возвращению Погба на поле нужно подходить с умом», - добавил тренер.