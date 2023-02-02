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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» объявил состав на игру с «Лацио»

02 Февраля 2023 • 22:15 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 2.25 X 3.20 2 3.50
Через 0 ч. 3 мин.

В матче четвертьфинала Кубка Италии туринский «Ювентус» сразится с «Лацио», победитель этого противостояния впоследствии сыграет с «Интером». В предыдущем раунде «Ювентус» переиграл со счетом 2:1 «Монцу». Накануне матча наставник туринкого клуба Массимилиано Аллегри объявил состав своей команды.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Фаджиоли, Локателли, Рабиот, Кьеза, Костич, Влахович.

Следить за событиями игры четвертьфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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