«Ювентус» по делу выбил «Лацио» из Кубка Италии

В центральном матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» играл против «Лацио». В дебюте Филип Костич проник в штрафную со своей левой бровки и прицельно нанес удар в дальнюю часть ворот - сэйв. Он же создал момент для Адриена Рабио, а тот попал в голкипера. Фелипе Андерсон дальней попыткой должен быть открывать счет, но минимальный промах. В самой концовке тайма после череды угловых Глейсон Бремер головой всё же поразил цель - 1:0. После перерыва Мойзе Кин устоял на ногах в борьбе, хотя мог заработать пенальти, и пробил в ближний угол, голкипер снова выручил. Римляне же толком ничего опасного и не создали, поэтому их вылет заслуженный.