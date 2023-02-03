«Ювентус» по делу выбил «Лацио» из Кубка Италии

В центральном матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» играл против «Лацио». В дебюте Филип Костич проник в штрафную со своей левой бровки и прицельно нанес удар в дальнюю часть ворот - сэйв. Он же создал момент для Адриена Рабио, а тот попал в голкипера. Фелипе Андерсон дальней попыткой должен быть открывать счет, но минимальный промах. В самой концовке тайма после череды угловых Глейсон Бремер головой всё же поразил цель - 1:0. После перерыва Мойзе Кин устоял на ногах в борьбе, хотя мог заработать пенальти, и пробил в ближний угол, голкипер снова выручил. Римляне же толком ничего опасного и не создали, поэтому их вылет заслуженный.
Протокол игры
|(1:0) Бремер Глейсон44'
Перин Маттиа• 79'Данило Луис• 84'Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Куадрадо Хуан 65'88' (Де Шильо Маттиа (88') •Костич Филип•Фаджоли Николо64' (Кин Мойзе (64') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Кьеза Федерико78' (Ди Мария Анхель (78') •Влахович Душан64' (Миретти Фабио (64')
Максимиану Луиш•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио78' (Казале Николо (78') •Марушич Адам•Весино Матиас59' (Милинкович-Савич Сергей (59') •Катальди Данило75' (Антонио Маркос (75') •Альберто Луис75' (Башич Тома (75') •Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро46' (Педро Родригес (46') •Дзакканьи Маттиа 68'
02 февраля.
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