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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» по делу выбил «Лацио» из Кубка Италии

03 Февраля 2023 • 01:01 Комментировать
Ювентус
1:0
Лацио
окончен

В центральном матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» играл против «Лацио». В дебюте Филип Костич проник в штрафную со своей левой бровки и прицельно нанес удар в дальнюю часть ворот - сэйв. Он же создал момент для Адриена Рабио, а тот попал в голкипера. Фелипе Андерсон дальней попыткой должен быть открывать счет, но минимальный промах. В самой концовке тайма после череды угловых Глейсон Бремер головой всё же поразил цель - 1:0. После перерыва Мойзе Кин устоял на ногах в борьбе, хотя мог заработать пенальти, и пробил  в ближний угол, голкипер снова выручил. Римляне же толком ничего опасного и не создали, поэтому их вылет заслуженный.

Протокол игры  
Ювентус1:0Лацио
(1:0) Бремер Глейсон44'  
Перин Маттиа  79'Данило Луис  84'Бремер ГлейсонАлекс СандроКуадрадо Хуан  65' 88' (Де Шильо Маттиа ( 88') Костич ФилипФаджоли Николо 64' (Кин Мойзе ( 64') Локателли МануэльРабио АдриенКьеза Федерико 78' (Ди Мария Анхель ( 78') Влахович Душан 64' (Миретти Фабио ( 64')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльЩесны ВойцехПинсольо КарлоГатти ФедерикоСоуле МатиасПаредес Леандро
Максимиану ЛуишЛаццари МануэльПатрикРоманьоли Алессио 78' (Казале Николо ( 78') Марушич АдамВесино Матиас 59' (Милинкович-Савич Сергей ( 59') Катальди Данило 75' (Антонио Маркос ( 75') Альберто Луис 75' (Башич Тома ( 75') Андерсон ФелипеИммобиле Чиро 46' (Педро Родригес ( 46') Дзакканьи Маттиа  68'
Запасные: Адамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоРаду СтефанХюсай ЭльсейдПеллегрини ЛукаХила МариоРомеро ЛукаПроведель Иван
02 февраля.

 

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Лацио Ювентус
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