Сарри – о поражении от «Ювентуса»: «Лацио» контролировал игру»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри доволен выступлением своей команды в проигранном матче Кубка Италии против «Ювентуса» (0:1).

Римляне так и не нашли ответа на гол «бьянконери», забитый на 44-й минуте четвертьфинальной встречи.

«Я разочарован результатом, но не игрой – нам просто не хватило конкретики в чужой трети, однако мы контролировали игру и мало что позволяли «Ювентусу».

Соперник защищался глубоко, и нам не удавалось нужным образом распоряжаться мячом и заполнять штрафную площадь. В общем, вылет из Кубка Италии очень расстраивает, но выступление я считаю достойным», – отметил в интервью Sport Mediaset наставник «Лацио».