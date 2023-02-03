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Италия. Кубок Италии

Сарри – о поражении от «Ювентуса»: «Лацио» контролировал игру»

03 Февраля 2023 • 01:57 Комментировать
Ювентус
1:0
Лацио
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри доволен выступлением своей команды в проигранном матче Кубка Италии против «Ювентуса» (0:1).

Римляне так и не нашли ответа на гол «бьянконери», забитый на 44-й минуте четвертьфинальной встречи.

«Я разочарован результатом, но не игрой – нам просто не хватило конкретики в чужой трети, однако мы контролировали игру и мало что позволяли «Ювентусу».

Соперник защищался глубоко, и нам не удавалось нужным образом распоряжаться мячом и заполнять штрафную площадь. В общем, вылет из Кубка Италии очень расстраивает, но выступление я считаю достойным», – отметил в интервью Sport Mediaset наставник «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Маурицио Сарри
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