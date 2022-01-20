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Италия. Кубок Италии

Раду: «Мы ждали тяжёлого матча с «Эмполи»

20 Января 2022 • 02:41 Комментировать
Интер Милан
3:2
Эмполи
окончен после доп. времени

Голкипер миланского «Интера» Йонуц Андрей Раду подвёл итоги матча Кубка Италии против «Эмполи».

«Мы знали, что этот матч будет непростым. Многие команды приезжают на «Сан-Сиро», чтобы показать свой максимум, а иногда и больше. «Эмполи» не стал исключением, они сделали всё, чтобы добиться успеха в этот вечер.

Но и мы не собирались так просто отдавать матч. Раноккия забил невероятный гол, думаю, он может стать мемом. Я рад за Андреа, а также рад за Сенси. Я вижу, как он много работает на тренировках, а поэтому я очень рад, что именно Стефано решил исход матча своим голом в дополнительное время. Раноккия и Сенси замечательные ребята», - приводит слова Раду официальный сайт «Интера».

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Италии миланский «Интер» на своём поле одержал крайне непростую победу над «Эмполи» со счётом 3:2. В компенсированное время Андреа Раноккия отличным ударом «боковыми ножницами» из центра штрафной площади сравнял счёт в матче, а уже в дополнительное время на 104-й минуте Стефано Сенси забил победный гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Кубок Италии Йонуц Раду
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окончен Сассуоло 1:0 Кальяри 1.50 4.60 5.90
окончен после доп. времени Интер Милан 3:2 Эмполи 1.21 7.50 11.00
20.01  23:00 Рома ... Лечче 1.33 5.40 8.60
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