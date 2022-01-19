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Италия. Кубок Италии

Брозович пропустит матч с «Эмполи»

19 Января 2022 • 14:37 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.22 6.60 12.50
Через 7 ч. 46 мин.

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович пропустит домашний матч Кубка Италии против «Эмполи». Напомним, что до этого хорватский опорник не пропустил ни одной игры «нерадзурри» в этом сезоне. Ранее Брозович 28 раз подряд выходил в старте «Интера». В 18 из этих матчей футболист отыграл без замены.

Контракт полузащитника с клубом заканчивается ближайшим летом, но по информации ряда итальянский источников, футболист уже договорился с руководством «нерадзурри» о новом соглашении.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Эмполи» стартует в среду 19 января в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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19.01  19:30 Сассуоло ... Кальяри 1.50 4.60 5.90
19.01  23:00 Интер Милан ... Эмполи 1.22 6.60 12.50
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Сегодня, 19 Января
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