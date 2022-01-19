Брозович пропустит матч с «Эмполи»

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович пропустит домашний матч Кубка Италии против «Эмполи». Напомним, что до этого хорватский опорник не пропустил ни одной игры «нерадзурри» в этом сезоне. Ранее Брозович 28 раз подряд выходил в старте «Интера». В 18 из этих матчей футболист отыграл без замены.

Контракт полузащитника с клубом заканчивается ближайшим летом, но по информации ряда итальянский источников, футболист уже договорился с руководством «нерадзурри» о новом соглашении.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Эмполи» стартует в среду 19 января в 23:00 по московскому времени.