​Хоакин Корреа расплакался из-за травмы

Форвард «Интера» Хоакин Корреа получил травму уже в начале кубкового матча против «Эмполи», проходившего в среду вечером. Аргентинец повредил бедро и покидал поле в слезах – больше не из-за боли, а из-за разочарования. Партнёры пытались успокоить игрока. Судя по всему, Корреа может пропустить приличный отрезок времени.

- Это похоже на довольно серьёзную травму, - высказался для Sport Mediaset рулевой «Интера» Симоне Индзаги после матча.

Индзаги также посетовал на состояние газона на «Сан-Сиро», которое способствует травмам футболистов.

- Эта проблема уже больше месяца существует у «Интера» и «Милана». Нужно что-то делать, - поделился своим мнением тренер «нерадзурри».