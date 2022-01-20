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Италия. Кубок Италии

​Хоакин Корреа расплакался из-за травмы

20 Января 2022 • 09:58 Комментировать
Интер Милан
3:2
Эмполи
окончен после доп. времени

Форвард «Интера» Хоакин Корреа получил травму уже в начале кубкового матча против «Эмполи», проходившего в среду вечером. Аргентинец повредил бедро и покидал поле в слезах – больше не из-за боли, а из-за разочарования. Партнёры пытались успокоить игрока. Судя по всему, Корреа может пропустить приличный отрезок времени.

- Это похоже на довольно серьёзную травму, - высказался для Sport Mediaset рулевой «Интера» Симоне Индзаги после матча.

Индзаги также посетовал на состояние газона на «Сан-Сиро», которое способствует травмам футболистов.

- Эта проблема уже больше месяца существует у «Интера» и «Милана». Нужно что-то делать, - поделился своим мнением тренер «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хоакин Корреа
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