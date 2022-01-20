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Италия. Кубок Италии

«Интер» чудом не вылетел из Кубка Италии

20 Января 2022 • 01:37 Комментировать
Интер Милан
3:2
Эмполи
окончен после доп. времени

«Интер» едва не остался за бортом 1/4 финала Кубка Италии. Миланцы были гораздо веселее «Эмполи», но могли покинуть турнир. Уже на 13-й минуте неприкрытый, вышедший на замену, Алексис Санчес поразил цель ударом головой. Лисандро Мартинес дважды подряд не смог переиграть голкипера. А на 61-й минуте гости вернулись в игру. Недим Байрами расстрелял ворота. «Интер» ответил опасными моментами, а судья дал пенальти в ворота «Интера» и отменил его в итоге. Патрик Кутроне пробил в каркас ворот, и мяч от Ионуца Раду влетел в сетку. Лишь на 90-й минуте Андреа Раноккиа в падении боковыми ножницами сравнял счет. А точку поставил в овертайме Стефано Сенси красивым ударом с линии штрафной - 3:2.

Протокол игры  
Интер Милан 3:2Эмполи
(1:0) Санчес Алексис13'   
  61'Байрами Недим (1:1)
  76'Ионуц Андрей Раду (1:2)
(2:2) Раноккия Андреа90'   
(3:2) Сенси Стефано104'   
Ионуц Андрей РадуД'Амброзио ДанилоРаноккия АндреаДимарко ФедерикоДюмфрис ДензелВидаль Артуро  65' (Барелла Николо (  65') Весино Матиас   54'  65' (Перишич Иван (  65') Гальярдини Роберто  77' (Джеко Эдин (  77') Дармиан Маттео  65' (Чалханоглу Хакан (  65') Мартинес Лаутаро  94' (Сенси Стефано (  94') Корреа Хоакин  5' (Санчес Алексис (  5')
Запасные: Де Врей СтефанШкриньяр МиланКордац АлексБастони АлессандроХанданович СамирКоларов Александар
Фурлан ЯкопоФьямоцци Риккардо  71' (Стоянович Петар (  71') Романьоли Симоне   77'Вити МаттиаМарчицца Риккардо  85' (Исмайли Ардиан (  85') Аслани КристьянШтулац ЛеоБандинелли Филиппо  46' (Хендерсон Лиам (  46') Журковски Шимон  46' (Риччи Самуэле (  46') Кутроне ПатрикПинамонти Андреа  46' (Байрами Недим (  46')
Запасные: Alessio RizzaДамьяни СамуэлеВикарио ГульельмоТонелли ЛоренцоУйкани СамирLeonardo Pezzola
19 января.

 

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окончен Сассуоло 1:0 Кальяри 1.50 4.60 5.90
окончен после доп. времени Интер Милан 3:2 Эмполи 1.21 7.50 11.00
20.01  23:00 Рома ... Лечче 1.33 5.40 8.60
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Сегодня, 20 Января
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