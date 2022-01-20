«Интер» чудом не вылетел из Кубка Италии

«Интер» едва не остался за бортом 1/4 финала Кубка Италии. Миланцы были гораздо веселее «Эмполи», но могли покинуть турнир. Уже на 13-й минуте неприкрытый, вышедший на замену, Алексис Санчес поразил цель ударом головой. Лисандро Мартинес дважды подряд не смог переиграть голкипера. А на 61-й минуте гости вернулись в игру. Недим Байрами расстрелял ворота. «Интер» ответил опасными моментами, а судья дал пенальти в ворота «Интера» и отменил его в итоге. Патрик Кутроне пробил в каркас ворот, и мяч от Ионуца Раду влетел в сетку. Лишь на 90-й минуте Андреа Раноккиа в падении боковыми ножницами сравнял счет. А точку поставил в овертайме Стефано Сенси красивым ударом с линии штрафной - 3:2.