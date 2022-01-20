«Интер» чудом не вылетел из Кубка Италии

«Интер» едва не остался за бортом 1/4 финала Кубка Италии. Миланцы были гораздо веселее «Эмполи», но могли покинуть турнир. Уже на 13-й минуте неприкрытый, вышедший на замену, Алексис Санчес поразил цель ударом головой. Лисандро Мартинес дважды подряд не смог переиграть голкипера. А на 61-й минуте гости вернулись в игру. Недим Байрами расстрелял ворота. «Интер» ответил опасными моментами, а судья дал пенальти в ворота «Интера» и отменил его в итоге. Патрик Кутроне пробил в каркас ворот, и мяч от Ионуца Раду влетел в сетку. Лишь на 90-й минуте Андреа Раноккиа в падении боковыми ножницами сравнял счет. А точку поставил в овертайме Стефано Сенси красивым ударом с линии штрафной - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Санчес Алексис13'
|61'Байрами Недим (1:1)
|76'Ионуц Андрей Раду (1:2)
|(2:2) Раноккия Андреа90'
|(3:2) Сенси Стефано104'
Ионуц Андрей Раду•Д'Амброзио Данило•Раноккия Андреа•Димарко Федерико•Дюмфрис Дензел•Видаль Артуро 65' (Барелла Николо ( 65') •Весино Матиас 54' 65' (Перишич Иван ( 65') •Гальярдини Роберто 77' (Джеко Эдин ( 77') •Дармиан Маттео 65' (Чалханоглу Хакан ( 65') •Мартинес Лаутаро 94' (Сенси Стефано ( 94') •Корреа Хоакин 5' (Санчес Алексис ( 5')
Фурлан Якопо•Фьямоцци Риккардо 71' (Стоянович Петар ( 71') •Романьоли Симоне • 77'Вити Маттиа•Марчицца Риккардо 85' (Исмайли Ардиан ( 85') •Аслани Кристьян•Штулац Лео•Бандинелли Филиппо 46' (Хендерсон Лиам ( 46') •Журковски Шимон 46' (Риччи Самуэле ( 46') •Кутроне Патрик•Пинамонти Андреа 46' (Байрами Недим ( 46')
19 января.
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