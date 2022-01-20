​Индзаги высказался после трудной кубковой победы «Интера»

«Интер» только в дополнительное время смог обыграть «Эмполи» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии, причём команда Симоне Индзаги с трудом ушла от поражения в основное время. После игры, состоявшейся в среду вечером, тренер «нерадзурри» дал комментарий.

«Вы видели, что почти все матчи 1/8 финала завершались в дополнительное время. Мы знали, что у «Эмполи» качественная команда. Нужно было забивать больше в первом тайме. После перерыва мы сбились с пути. Когда мы упустили преимущество, это был для нас удар. Но мы не сдались и смогли переломить ситуацию», - сказал Индзаги Sport Mediaset.