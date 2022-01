Алексис Санчес установил любопытный рекорд Кубка Италии

Почти двенадцать лет - именно столько прошло между первым и вторым голом Алексиса Санчеса в Кубке Италии. Впервые чилиец отличился в этом турнире еще в бытность свою футболистом «Удинезе», на дворе был апрель 2010 года, и Санчес поразил ворота «Ромы», принеся победу своему клубу. Но этот гол не помог «зебрам» выйти в финал - в ответном матче «Рома» забила дважды.

Второй гол Санчеса в Кубке Италии забил сегодня вечером уже в составе «Интера» - миланский клуб в настоящий момент встречается с «Эмполи» в рамках 1/8 финала Кубка страны. Между первым и вторым голом Санчеса - 4 291 день, и это абсолютный рекорд турнира.

