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Чемпионат Италии. Серия Б

«Лекко» сделал предложение «Венеции» по Черышеву

02 Января 2024 • 12:30 Комментировать
Катанзаро
...
Лекко
12.01 22:30

Футбольный клуб «Лекко», выступающий в итальянской Серии B, хочет подписать российского нападающего «Венеции» Дениса Черышева.

«Мы сделали предложение «Венеции» по аренде Черышева. Сейчас ждем ответа от венецианского клуба», — приводит слова спортивного директора «Лекко» Доменико Фраккиолы «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Венеция» готова отпустить 33-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Черышев принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

«Венеция» приняла решение по Черышеву

 

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Лекко трансферы футбола - зима 2024 Доменико Фраккиола ещё теги

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