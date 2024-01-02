«Лекко» сделал предложение «Венеции» по Черышеву

Футбольный клуб «Лекко», выступающий в итальянской Серии B, хочет подписать российского нападающего «Венеции» Дениса Черышева.

«Мы сделали предложение «Венеции» по аренде Черышева. Сейчас ждем ответа от венецианского клуба», — приводит слова спортивного директора «Лекко» Доменико Фраккиолы «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Венеция» готова отпустить 33-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Черышев принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

«Венеция» приняла решение по Черышеву



