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Чемпионат Италии. Серия Б

В «Лекко» заявили, что пока подписание Черышева невозможно

03 Января 2024 • 10:35 Комментировать
Катанзаро
...
Лекко
12.01 22:30

Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла сообщил о намерении пригласить в зимнее трансферное окно полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

При этом Фраччолла отметил, что на данный момент такую сделку осуществить невозможно. По словам спортивного директора, если переход Черышева не состоится текущей зимой, то следующим летом «Лекко» уже за игроком не пойдёт. 

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока», — цитирует Фраччоллу Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Черышев провёл за «Венецию» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Лекко Доменико Фраччолла ещё теги

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