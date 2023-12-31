Российский нападающий «Венеции» Дмитрий Черышев может покинуть итальянский клуб этой зимой.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, «Венеция» не станет препятствовать уходу 33-летнего футболиста. Сообщается, что на данный момент за Черышевым следит «Лекко», который тоже выступает в Серии B, как и «Венеция».

При этом отмечается, что россиянин уже имеет ряд предложений за пределами Италии.

За «Венецию» Черышев играет с августа 2022 года. За это время он появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить четыре мяча и записал на свой счет два ассиста.

Контракт футболиста с «Венецией» истекает следующим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Черышева в 700 тысяч евро.