Дмитрий Черышев — о возможном переходе Дзюбы в «Венецию»: «Считаю, это может быть прекрасным вариантом для Артёма»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, высказался о возможном переходе 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в итальянский клуб.

«Считаю, это может быть прекрасным вариантом — как для клуба, так и для Артёма. А те взаимодействия, которые были у них с Денисом отлажены ещё в сборной, помогут «Венеции» добиваться положительных результатов», — приводит слова Дмитрия Черышева «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент Дзюба находится в поиске новой команды. Ранее экс-форвард сборной России расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести пять матчей и забить в них один гол. Помимо «Венеции», интерес к Дзюбе проявляет и московское «Торпедо».

После 12 туров текущего розыгрыша итальянской Серии Б «Венеция» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.