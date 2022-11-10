Отец Черышева: «В «Венеции» очень сильно доверяют Денису»

Главный тренер «Санта-Коломы» и отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал о том, как в итальянском клубе относятся к его сыну.

Напомним, что в нынешнем сезоне 31-летний футболист уже успел забить три матча и отдать одну результативную передачу в восьми играх за «Венецию».

«Денис всю свою карьеру в молодёжных командах провёл в центре нападения. Он со школы знает, как надо работать на этой позиции. Стоит отметить, что ему очень сильно доверяют в «Венеции», там отличное отношение к нему. У него огромное желание помочь команде вернуться в Серию А, хоть дела там идут пока не лучшим образом», — приводит слова Дмитрия Черышева Metaratings.

Напомним, Черышев перешёл в «Венецию» минувшим летом из испанской «Валенсии». После 12 туров текущего розыгрыша итальянской Серии Б команда Черышева занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.