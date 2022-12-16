В «Венеции» высказались о состоянии Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о травме российского полузащитника Дениса Черышева.

«Сегодня общался с докторами по поводу характера травмы Дениса Черышева. Все находится под их контролем, но говорить о точных сроках восстановления пока рано», — заявил работник клуба итальянской Серии Б в интервью Sport24.

Напомним, что 31-летний полузащитник пропустил последние три встречи своего клуба. Всего в футболке «Венеции» Черышев провёл 10 игр в рамках второго по силе дивизиона, в которых он забил три мяча.