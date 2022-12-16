Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Италии. Серия Б

В «Венеции» высказались о состоянии Черышева

16 Декабря 2022 • 14:50 Комментировать
Венеция
2:0
Козенца
окончен

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о травме российского полузащитника Дениса Черышева.

«Сегодня общался с докторами по поводу характера травмы Дениса Черышева. Все находится под их контролем, но говорить о точных сроках восстановления пока рано», — заявил работник клуба итальянской Серии Б в интервью Sport24.

Напомним, что 31-летний полузащитник пропустил последние три встречи своего клуба. Всего в футболке «Венеции» Черышев провёл 10 игр в рамках второго по силе дивизиона, в которых он забил три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
14:50 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о состоянии Черышева
12 Декабря
04:48 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги: «Конечно, я не Роналдиньо, у нас была разная манера игры»
04:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В итальянском ресторане придумали пиццу в честь Валида Хеддира
08 Декабря
22:50 · Италия. Серия Б
Болельщики «Дженоа» заставили обвиняемого в групповом изнасиловании Портанову покинуть скамейку запасных
01:21 · Италия. Серия А
«Лацио» присмотрел сменщика Иммобиле в сборной Марокко
06 Декабря
21:00 · Италия. Серия Б
«Дженоа» расстался с тренером
19:53 · Италия. Серия Б
​Игрок «Дженоа» получил 6 лет тюрьмы за групповое изнасилование
12:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова могут отправить в Серию Б
03 Декабря
19:33 · Италия. Серия А
Пиоли: «Парма» и «Модена» помогли мне сформироваться»
30 Ноября
20:48 · Италия. Серия А
Фабрегас намерен начать тренерскую карьеру в Италии 1
28 Ноября
23:31 · Италия. Серия Б
Денис Черышев получил травму в матче за «Венецию»
14:30 · Италия. Серия Б
Главный тренер «Дженоа» Блессин в ближайшее время будет отправлен в отставку
27 Ноября
22:26 · Италия. Серия Б
Черышев сыграл за «Венецию» под руководством Ваноли
24 Ноября
14:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Лацио» считает, что Дзюбе не будет легко в Серии Б
23 Ноября
10:07 · Италия. Серия Б
Спортивный директор «Венеции»: «У Ваноли ментальность победителя»
Все новости
Рекомендуем