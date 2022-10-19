Итальянский журналист: «Болельщики «Венеции» довольны Черышевым»

Итальянский журналист Маттео Оккьюто высказался о роли Дениса Черышева в «Венеции», куда российский полузащитник перебрался этим летом.

«Болельщики довольны Денисом с учетом его отличной игры — три гола и передача в первых пяти матчах, при чем в старте он начинал только одну. Возможный переход Черышева в клуб Серии А? Несмотря на то, что Денису 31 год, он сохраняет шансы примерить футболку команды из Серии А», – заявил журналист, чьи слова цитирует издание Metaratings.ru. По его словам, звезда ЧМ-2018 моментально оказал позитивное влияние на весь второй дивизион, а его лидерские качества помогут «Венеции».

Напомним, что Черышев присоединился к новому коллективу в конце трансферного окна. В пяти матчах за клуб Денис забил три мяча при одном ассисте.

