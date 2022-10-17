Дмитрий Черышев: «Если вдруг у Дениса будут предложения из Серии A, тогда и будем рассматривать»

Дмитрий Черышев, отец нападающего «Венеции» Дениса Черышева, ответил на вопрос о возможном переходе его сына в клуб из Серии А.

«Не выходили на Дениса уже клубы Серии А? Ну только все началось. Только начал работать, помогать команде. Мы стараемся идти шаг за шагом. Если вдруг будут предложения, тогда и будем рассматривать», — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что на текущий момент его сын принадлежит «Венеции», получает удовольствие от игры и старается принести пользу клубу.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в пяти матчах Серии B, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.